Un albero è crollato in strada in via Ettore Petrolini nei pressi del civico 32. È accaduto intorno alle 15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A quanto si è appreso, cadendo, ha danneggiato due autovetture che erano parcheggiate in sosta: una Fiat 500 ed una Mini Cooper.

