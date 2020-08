E' stato ritrovato il corpo del papà di 39 anni scomparso nelle acque del lago di Barrea. Il corpo senza vita è stato avvistato, tra alghe e vegetazione, alle 14 dai carabinieri sommozzatori arrivati oggi. E' stato rinvenuto alla stessa ora in cui ha perso la vita sabato scorso. L'autista romeno Catalin Costantin Toma, padre di due figli di 9 e 10 anni, residente a Collepardo, in provincia di Frosinone, era in vacanza in un camping, nel Parco nazionale d'Abruzzo, con i bambini e un amico romeno. La tragedia sabato quando il papà è uscito con il canotto per una gita nel lago ed è caduto in acqua senza più riemergere. Il figlio di 10 anni, anche lui finito nelle acque pericolose del lago, è stato salvato dall'amico romeno, l'altro bambino era rimasto sul canotto.



ll corpo è stato individuato a cento metri di distanza da dove si è inabissato sabato 22 agosto, nel versante di Civitella Alfedena. Sul posto i vigili del fuoco e i carabineri che hanno immediatamente avvertito il magistrato che sta arrivando sul posto con il medico legale. Il corpo si trovava a 6 metri di profondità coperto da alghe.

Ultimo aggiornamento: 14:39

