Doveva portarlo a, invece il padre lo ha dimenticato in macchina per tutta la mattina. Ècosì, a, dove oggi le temperature oscillano tra i 30 e i 35 gradi, undi due anni che era rimasto chiuso nell'abitacolo del veicolo dalle 8 alle 13 di questa mattina. Il papà, 43 anni, un ingenere impiegato all'Università, si è reso conto di essersi dimenticato ilnel parcheggio della Facoltà dove si trovava solamente quando la moglie gli ha telefonato dopo essere andata a prendere il figlio all'. Non avendolo visto, si era preoccupata e aveva chiamato il marito.Secondo le prime ricostruzioni, il padre sarebbe corso in strada dove ha trovato il figlio, privo di coscienza ma ancora vivo, chiuso in macchina seduto sul seggiolino dove lo aveva lasciato ore prima. Lì è iniziata la corsa verso l'ospedale, ildi Catania, dove però i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono in corso indagini della Polizia. Il padre ora è indagato per omicidio colposo.