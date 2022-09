Paola Gallo Balma morta durante un'escursione in Valle d'Aosta: la fotografa aveva 41 anni

Dramma in Valle d'Aosta: morta in incidente di montagna Paola Gallo Balma, di 41 anni, di Rivarolo Canavese (Torino). Era una nota fotografa che aveva vinto numerosi premi. A dare l'allarme ieri sera è stato un amico che non l'ha vista ritornare a valle dopo l'escursione sul Corno Bussola.

Si tratta di una gita non particolarmente impegnativa ma ieri nella zona c'erano le nuvole basse che potrebbero aver reso difficile l'individuazione del sentiero.