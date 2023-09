Pantelleria, è morta Anna Elisa Fontana, il compagno le aveva dato fuoco: la donna era arrivata in ospedale in condizioni «disperate»

Tragedia di Pantelleria. È morta Anna Elisa Fontana, 48 anni, la donna data alle fiamme dal compagno Onofrio Bronzolino, di 52 anni, la notte tra venerdì e sabato.

Pantelleria, dà fuoco alla moglie: lei è gravissima (ha ustioni sul 70% del corpo), lui rischia la vista

La donna era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Civico di Palermo.

L'uomo era stato portato in elisoccorso in ospedale con ustioni al volto. Le fiamme che avevano provocato nella donna ustioni sul 70% del corpo lo avevano investito. Rischia di restare cieco. La vittima, trasportata in elisoccorso, era ricoverata al centro grandi ustioni dell'ospedale Civico. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Le indagini sono ancora condotte dai carabinieri del comando provinciale di Trapani coordinati dalla procura. Non è ancora chiaro il movente dell'aggressione.