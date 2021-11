Pandoro Melegatti, lotto ritirato dal mercato: possibile presenza di pezzi di plastica. Il ministero: «Non consumatelo»

C'è un possibile rischio in più per chi già voleva assaporare l'atmosfera di Natale e aveva acquistato un pandoro. Infatti un lotto del pandoro originale Melegatti (quello da 740 grammi) è stato ritirato dal mercato «per la possibile presenza di corpi estranei di plastica dura». Lo ha comunicato il ministero della Salute sul proprio sito. Il lotto è il numero 210917. L'avvertenza del ministero è quello di «non consumare il prodotto e riconsegnare presso il punto vendita di acquisto», avverte il ministero.

Melegatti, record di oltre 500 mila Pandori sfornati per Natale

Pandoro Melegatti richiamato dal mercato

Un lotto del pandoro originale Melegatti è stato richiamato per il rischio di corpi estranei al suo interno. La nota è arrivata dal Ministero della Salute nella sezione degli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il richiamo è in via precauzionale in attesa di verifiche. Il prodotto interessato dal richiamo riporta data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 30 aprile 2022. I lotti che erano nei negozi e non erano stati acquistati sono già stati ritirati ma per chi invece lo abbia già comprato, il consiglio è quello di non consumarlo e di restituirlo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Melegatti allo 0458951444 o mandare una email al servizio clienti dell'azienda: help@melegatti1894.it o a melegatti@melegatti1894.it.