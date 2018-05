La famiglia: "Vogliamo giustizia. «Lotteremo fino in fondo affinché questa ragazza di 18 anni, questa bambina uccisa con delle coltellate, fatta a pezzi e messa in due trolley trovi giustizia», ha aggiunto lo zio di Pamela Mastropietro e legale della famiglia Marco Valerio Verni davanti la chiesa Ognissanti di via Appia Nuova a Roma. «Lo faremo per lei - ha detto - per la sua famiglia e per tutto il mondo civile perché questa è la battaglia di tutto il mondo civile contro quello della barbarie».

«Ora anche il suo corpo troverà pace». Lo zio di Pamela accetta di parlare con i cronisti davanti alla chiesa. Non vuole fare polemica, però - dice - «oggi è il giorno di Pamela, del resto ci occuperemo da lunedì».Amici con indosso magliette con una foto della ragazza uccisa, un cuore e la scritta «da qui nessuno potrà mai portarti via», foto della ragazza sorridente, libri delle dediche, palloncini bianchi e fiori. Grande commozione alla camera ardente di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a fine gennaio a Macerata.Tra le numerose corone di fiori, quella della sindaca di Roma, della nonna Giovanna, dei professori e di Luca Traini, l'uomo che per "vendicare" la ragazza sparò all'impazzata a Macerata contro alcuni migranti qualche giorno dopo il ritrovamento del corpo della vittima, fatta a pezzi, e messa in due valigie.​Dall'apertura della camera ardente continua l'afflusso di amici e cittadini comuni che si stanno recando in chiesa per portare l'ultimo saluto alla ragazza e le condoglianze ai familiari.