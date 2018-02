Pamela, litri di candeggina su corpo: «Cancellate le prove dello stupro» Il mistero dell'asportazione del pube

di Rosalba Emiliozzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

dal nostro inviato MACERATA Segni di pugnalate e particolari raccapriccianti sul delitto horror di Pamela Mastropietro, la 18enne di Roma uccisa e smembrata con una mannaia e un grosso coltello - trovati ieri - dopo essere scappata dalla comunità terapeutica nelle Marche dove da ottobre si stava disintossicando. In serata è emerso che Innocent Oseghale, il 29enne nigeriano ex rifugiato residente a Macerata, dopo aver fatto a pezzi la ragazza sarebbe andato con un connazionale in una rivendita di prodotti per la casa e ha...