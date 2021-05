Una bambina di circa 4 anni ha perso la vita a Palinuro, frazione di Centola (Salerno). Da quanto si apprende la piccola, nel primo pomeriggio, stava percorrendo un sentiero in compagnia dei suoi genitori quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata in un dirupo di circa 30 metri per poi terminare in mare. Inutili i soccorsi. Il corpo è stato recuperato in mare da una motovedetta della Guardia Costiera e trasportato presso...

