Palermo, 45enne uccide il marito a coltellate nel sonno: il figlio tenta inutilmente di rianimare il padre

Una donna ha ucciso il marito accoltellando mentre dormiva. Il delitto è stato commesso la notte scorsa a Palermo. È stata la 45enne a chiamare la polizia e a confessare l'uxoricidio. L'omicidio sarebbe stato commesso per mettere fine ai continui litigi della coppia, che ha quattro figli. Sul posto è intervenuto personale della polizia della squadra mobile della Questura di Palermo.



L'assassinio di Pietro Ferrara, 45 anni, è stato commesso nella casa della coppia, in via Falsomiele a Palermo. La donna avrebbe colpito con diversi fendenti il marito. È stata lei stessa a chiamare il 118 (e non la polizia come si era appreso in un primo momento) chiedendo l'intervento di un'ambulanza spiegando di avere accoltellato il consorte nel sonno. Il personale medico arrivato sul posto non ha potuto fare altro, però, che constatarne l'avvenuto decesso. In casa al momento del delitto c'erano due figli della coppia, che dormivano. Altri due più piccoli non erano nell'abitazione perché hanno trascorso la notte da parenti. Il corpo dell'uomo è stato trasferito nella camera mortuaria all'ospedale Civico.



Il delitto, ha spiegato la donna, sarebbe stato commesso per mettere fine a continui litigi della coppia. «Venite subito... ho colpito con diverse coltellate mio marito mentre dormiva, accanto a me c'è mio figlio, è tutto insanguinato...». Così la donna nella telefonata fatta dopo il delitto al 118. Il figlio si sarebbe sporcato di sangue, secondo una prima ricostruzione, nel tentativo di rianimare il padre. La donna ha poi spiegato il suo gesto alla polizia, motivandolo con la sua stanchezza per i continui litigi con la vittima. ia. Sull'accaduto la Procura ha aperto un'inchiesta.



Ad autoaccusarsi dell'omicidio del marito è Salvatrice Spataro. Personale della squadra mobile, su delega della Procura, sta ricostruendo le personalità della donna e della vittima. Sembra che la tensione nella loro casa di via Falsomiele fosse sempre molto alta. Per questo motivo i figli più piccoli erano stati allontanati e dormivano in casa di una nonna.

