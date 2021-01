Palermo, 17enne trovata morta carbonizzata in un burrone. Il fidanzato 19enne: «L'ho uccisa io»

Choc a Palermo. Il corpo senza vita di una giovane di 17 anni è stato trovato in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Termini Imerese. Secondo i primi accertamenti, il cadavere sarebbe parzialmente bruciato. È stato un giovane di 19 anni a presentarsi in caserma e portare i militari sul luogo dove è stata trovato il corpo. «L'ho uccisa io», avrebbe detto il fidanzato ai militari. Sono arrivati anche gli uomini della scientifica per eseguire i rilievi, il medico e legale e il pm di turno.

Ultimo aggiornamento: 12:10

