Palermo, anziano travolto e ucciso mentre attraversava: giallo sul pirata della strada

Era sceso in strada per buttare la spazzatura, ma mentre attraversava la strada statale 113, a Trabia, in provincia di Palermo, è stato investito. È successo ieri sera intorno alle 22 e la vittima si chiama Rosario Iacuzzi, 80 anni, padre dell'ex vice-sindaco di Trabia Salvatore Iacuzzi.

L'automobilista responsabile sarebbe fuggito lasciando l'anziano a terra. In base a una prima ricostruzione il pedone ha battuto la testa contro la fiancata dell'auto. Le indagini dei carabinieri stanno cercando di identificare il pirata della strada che rischia l'accusa di omicidio stradale.