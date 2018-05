Paga killer per uccidere il marito La vittima è un procuratore sportivo La donna voleva la villa all'Olgiata

di Adelaide Pierucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piano c'era, mancavano i killer. E andavano assoldati, con soldi, tanti soldi, anche con la promessa di settantamila euro in contanti. Una imprenditrice romana non si sarebbe fatta scrupoli un paio di anni fa per liberarsi per sempre dell'ex marito, e magari sperare di mettere mano alla villa all'Olgiata di lui. Le tensioni tra la coppia, sfociate in processi penali e civili, potevano essere chiuse con un omicidio, così, casuale. Del tipo il ladro entra in casa e spara per azzittire la vittima, ossia l'ex marito,...