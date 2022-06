Padre Pio, statua distrutta all'ospedale San Pio di Benevento da vandali. Mastella: «Gesto senza senso»

A Benevento una statua di Padre Pio è stata completamente distrutta. Si trovava nella cappella dell'Azienda ospedaliera San Pio del capoluogo campano. Dei vandali l'hanno rotta in mille pezzi mentre un'altra statua, raffigurante la Madonna, è stata danneggiata più punti. A scoprirlo è stato il cappellano dell'ospedale, padre Angelo Carfora, che ha lanciato l'allarme. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con gli agenti della Digos che hanno acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza per risalire all'autore dell'atto vandalico.

Mastella: gesto riprovevole e senza senso

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Mario Ferrante, si è detto «molto dispiaciuto e amareggiato» e ha aggiunto: «Non mi aspettavo che potesse succedere qui una cosa del genere, è una brutta domenica per me e, penso, anche per i cittadini di Benevento». Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha parlato di «gesto riprovevole e senza senso. Si può avere fede o non averla - ha aggiunto Mastella - ma il rispetto dei luoghi sacri è un elemento primario di civiltà. Ci auguriamo che episodi come questo siano censurati dal buon senso comune e che presto gli autori siano consegnati alla giustizia».