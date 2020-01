Lucca, incendio in casa: muore 14enne. Il padre ustionato per salvarla dalle fiamme

Una ragazza di 14 anni è morta la scorsa notte in un incendio che si è sviluppato in una abitazione in provincia di Lucca. L'incidente, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, è avvenuta verso le 2,30 in una casa colonica bifamiliare nel comune di Borgo a Mazzano. Il padre della ragazza è rimasto ustionato nel tentativo di salvarla dalle fiamme.

Fermo, bimba di 6 anni muore nell'incendio scoppiato in casa: arrestata la madre, salvò solo l'altra figlia



Da quanto si apprende, non sarebbero gravi le condizioni del padre della 14enne. L'uomo, rimasto ustionato a un braccio e a una gamba nel tentativo di salvare la figlia, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca in codice giallo. Sulle cause dell'incendio sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco del comando di Lucca. L'immobile è stato sottoposto a sequestro su disposizione del sostituto procuratore di turno.

Ultimo aggiornamento: 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA