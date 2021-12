Padre e figlio muoiono a poche ore di distanza: a Librizzi lutto cittadino per Tindaro e Antonio

L'intero paese di Librizzi, in provincia di Messina, è sconvolto per il doppio lutto che l'ha colpito nell giornata di lunedì. Tindaro e Antonio Balletta, padre e figlio, sono morti nel giro di poche ore. Entrambi erano molto conosciuti perché impegnati in politica a livello locale. Tindaro Balletta è morto lunedì mattina all’ospedale "Fogliani" di Milazzo, dove era ricoverato da diverse settimane. Alcune ore dopo, in serata, il figlio Antonio è stato colto da un malore ed è deceduto all'ospedale di Patti, dove era stato trasportato d'urgenza.

Padre e figlio muoiono a poche ore di distanza: lutto cittadino per Tindaro e Antonio

Antonio Balletta era consigliere comunale a Librizzi. L'uomo era vicino anche al presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che ha voluto ricordarlo con un post su Facebook: «Antonio non è più su questa Terra. Un giovane pieno di vita sul quale si è abbattuto un destino crudele. È un gravissimo lutto per la sua famiglia, per Librizzi, per la Comunità umana e politica di Diventerà Bellissima, che lo aveva visto militante appassionato e instancabile. Custodiremo il Suo ricordo e pregheremo per la Sua anima». Il sindaco di Librizzi, Renato di Blasi, ha deciso di mettere le bandiere a mezz’asta in segno di lutto e di vicinanza a tutta la famiglia.