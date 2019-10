di Stefania Piras

Sui social gira già la foto ricordo di lui piccolissimo,, che sorride accanto all' ispettore Nico Giraldi, ovvero Tomas Milian . Aveva compiuto 46 anni solo pochi giorni fa, il motociclista morto stanotte a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Il suo motorino è stato letteralmente travolto da un'auto che dopo l'impatto si è allontanata (il conducente si è poi costituito in mattinata).Ma per Paco non c'è stato nulla da fare. Chi era Fabrini? Era romano ma da tempo si era trasferito e viveva a Ronciglione dove faceva il cuoco. Figlio della costumista e attrice Alessandra Cardini, meglio conosciuta come Sandra, ovvero la sorella del Gobbo nel film "Roma a mano armata". Paco aveva un rapporto speciale con l'attore del Monnezza, morto due anni fa, anche quando si ritirò dalle scene.