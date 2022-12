Ostuni, cacciatore inciampa e parte un colpo dal suo fucile: morto a 57 anni. Era con due amici

Tragedia nelle campagne di Ostuni stamattina nelle prime ore della giornata di Natale: un cacciatore di 57 anni è morto in seguito ad un colpo che sarebbe partito casualmente dal suo fucile. L'uomo, P.M. le iniziali, della vicina San Michele Salentino, si trovava in contrada Vato Aperto insieme a due compagni di caccia quando - questa la prima ricostruzione delle indagini condotte dal pubblico ministero di turno della Procura di Brindisi, Giuseppe De Nozza, con i carabinieri della stazione di Ostuni - è inciampato mentre stava riponendo nell'auto il fucile per fare rientro a casa.

Centrato al petto

Il colpo lo ha centrato al petto, a bruciapelo. E si è rivelato fatale. Inutile i soccorsi degli amici e del personale del 118. Sequestrato sia il suo fucile che quelli degli amici.