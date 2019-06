Si scontra contro un cavallo: muore un centauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è scontrato in moto con un cavallo ed è morto. È accaduto nella notte su via Ostiense in zona Tor di Valle a Roma. Sul posto polizia, polizia locale e 118 intervenuti dopo la segnalazione arrivata al Nue della presenza di due cavalli in strada. Il cavallo ferito è stato bloccato a 150 metri dall'impatto. Il motociclista è un uomo di 52 anni. Il cavallo, dotato di microchip, è rimasto ferito a una zampa. Dei rilievi si occupa la polizia locale del XII Gruppo Monteverde.