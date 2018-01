Ostia, giornalista aggredito: rinvio a giudizio per Spada e il suo complice

Roberto Spada è stato rinviato a giudizio assieme al suo complice Ruben Nelson Del Puerto per l'aggressione ai giornalisti della Rai Daniele Piervincenzi ed Edoardo Anselmi avvenuta ad Ostia il 7 novembre scorso. Lo ha deciso il gup di Roma Maria Paola Tomaselli che ha fissato il processo al prossimo 30 marzo. i due imputati sono accusati di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso.

Questa mattina, fuori dal palazzo di giustizia, si è tenuto un sit-in di solidarietà ai giornalisti picchiati dagli imputati. Alla manifestazione hanno aderito Articolo21 e rete NoBavaglio.



«Non ho nessun rancore nei confronti di Roberto Spada. La mia preoccupazione va al territorio, serve attenzione: Ostia non va abbandonata, ce lo chiedono i cittadini». A dirlo il giornalista Daniele Piervincenzi che questa mattina era presente a piazzale Clodio per l'udienza preliminare a carico di Roberto Spada e Ruben Nelson Alvez Del Puerto. Oltre a Piervincenzi, colpito con una testata da Spada, rimase vittima dell'aggressione anche il videomaker Edoardo Anselmi. «Anche l'ammissione delle parti civili è un segnale importante - ha detto Piervincenzi, parte lesa nel procedimento - per la difesa della categoria e della libertà di stampa».

