Morto due volte ma questa volta, purtroppo, per davvero. È stato protagonista lo scorso venerdì, suo malgrado, di una spiacevole ed imbarazzante vicenda finita non solo su tutti i giornali ma anche sul tavolo della Procura che ha aperto un’inchiesta.

L’anziano - A.M. queste le sue iniziali - era stato dato per morto dai sanitari dell’ospedale Santissima Trinità di Sora, con tanto di bara e manifesti mortuari pubblicati in tutta la città. I familiari si erano recati nella camera mortuaria per porgere l’ultimo saluto ma una volta arrivati dinanzi al feretro si sono accorti che quello lì dentro non era il loro congiunto ma un altro anziano, forse il compagno di stanza. Di certo è che nella camera mortuaria del nosocomio di San Marciano è successo di tutto, con l’agenzia funebre che ha dovuto correre ai ripari coprendo i manifesti affissi sui tabelloni e togliendo il defunto sbagliato dalla bara per portarsi via la cassa.

Il caso è diventato nazionale e come detto è finito al centro di un’inchiesta della Procura che vuole vederci chiaro. Nel frattempo, però, quell’anziano che durante quei drammatici momenti di confusione ed imbarazzo era nella sua stanza a fare colazione, nel letto d’ospedale, martedì se ne è andato a miglior vita per davvero, all’età di 89 anni. Resta per i familiari l’amarezza ed il dolore di questi giorni vissuti paradossalmente, dapprima organizzando un funerale per errore (non loro ovviamente) e adesso invece dovendolo fare veramente.

