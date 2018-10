Bambino di 10 anni ferito al volto da una fucilata: è gravissimo

Un bambino di 10 anni è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale materno infantile Salesi di Ancona, dopo essere stato raggiunto al viso e al collo dai piombini di un proiettile da caccia. Lo riferiscono alcuni media locali. Le sue condizioni sono gravi. Il fatto è avvenuto a Osimo (Ancona).



Il ragazzino è stato trasportato all'ospedale dal padre in auto. Sarebbe rimasto ferito durante una battuta di caccia il bambino. Non è chiaro se padre e figlio vi stessero partecipando. Mentre era sottoposto alle prime cure, il padre, apparso molto provato, ha chiesto ai medici se erano sicuri che si trattasse di pallini e non di frammenti di cemento.



Da qui l'ipotesi che il proiettile abbia raggiunto un muretto e che il ragazzino sia stato ferito di rimbalzo. Il bambino per altro è stato sempre vigile e, secondo fonti ospedaliere, sarebbe stato ricoverato in rianimazione per mancanza di letti.

