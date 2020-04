Ortona, lite in casa poi le grida i testimoni: la moglie ha accoltellato il marito

Accoltellato un uomo in via Perez, in pieno centro. Tutto è successo intorno alle 10 di questa mattina. Si tratta probabilmente di una lite familiare tra coniugi. Un diverbio sfociato in un accoltellamento grave che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso atterrato sulla pista della capitaneria di porto. Sul posto i carabinieri di Ortona.

I condonimi hanno visto portare via l'uomo in barella: «La moglie ha accoltellato il marito» dicono nel palazzo. Ci sono indagini in corso per capire l'esatta dimanica dell'accoltellamento e i motivi della lite.

Ultimo aggiornamento: 13:20

