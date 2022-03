Operai precipitano dal traliccio: morto un 33enne, il collega in ospedale

Tragedia sul lavoro in un cantiere nel Monzese. Un operaio di 33 anni è morto e un altro di 26 anni è stato portato all'ospedale di Desio non in gravi condizioni dopo un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio, 10 marzo, intorno alle 14 in un cantiere in via delle Industrie a Biassono, in provincia di Monza e Brianza. Secondo le prime informazioni i due operai sono precipitati al suolo mentre erano al lavoro per la manutenzione di un traliccio.

Non c'è stato nulla da fare per il 33enne trovato in arresto cardiocircolatorio: i soccorsi non hanno potuto che constatarne la morte. L'altro operaio, di 26 anni, avrebbe invece riportato solo un trauma all'arto superiore ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Desio. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica, l'elisoccorso e i carabinieri di Monza che dovranno chiarire la dinamica di quanto accaduto.