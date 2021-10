Operaio precipita da un tetto crollato e muore, dramma a Milano

Ancora una vittima sul lavoro. Un operaio è morto precipitando da circa 10 metri per il cedimento del tetto della struttura dove stava lavorando, in via Staffora, a Opera (Milano). Quando sono arrivati i sanitari, intorno alle 14.30, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia locale.

