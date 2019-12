Uccide la suocera del padre, arrestato un 19enne: trovato in camera con l'anziana morta sul letto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 19enne è stato arrestato a Pomezia per avere ucciso la suocera di suo padre. Ieri mattina i carabinieri sono intervenuti in una villetta di Torvaianica, zona Martin Pescatore, dove il ragazzo viveva da settembre con il padre di 59 anni e la compagna 54enne di quest'ultimo: con loro viveva anche la madre della donna di 76 anni.A chiamare i carabinieri è stato il 59enne che, alzandosi la mattina per andare al lavoro, ha ritrovato il corpo senza vita della 76enne in camera sua con una ferita insanguinata sull'occhio e il 19enne seduto sul letto dell'anziana.I carabinieri hanno poi trovato sulla mano destra del ragazzo una ferita potenzialmente compatibile con le lesioni inferte alla 76enne. Il 19enne, interrogato presso la Procura della Repubblica di Velletri , ha poi confessato ed è stato arrestato per omicidio volontario e portato in carcere a Velletri.