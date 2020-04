Omicidio-suicidio a Rho: 38enne spara alla compagna di 52 anni, poi si uccide

Tragico probabile omicidio-suicidio nell'hinterland milanese, precisamente a Rho, dove ieri sera tardi sono stati trovati morti una donna di 52 anni e un uomo di 38: entrambi sono stati uccisi da un colpo di pistola alla testa. Il ritrovamento è avvenuto nella casa in cui entrambi vivevano, e secondo i carabinieri dalle prime indagini potrebbe trattarsi appunto di un omicidio-suicidio.



I due corpi erano entrambi riversi su un divano: dai rilievi una prima ricostruzione credibile sarebbe che l'uomo abbia prima sparato alla donna, separata e madre di due figli, per poi togliersi la vita con la stessa arma, un revolver detenuto illegalmente. A dare l'allarme è stata la madre di lui, che ha fatto intervenire i militari nella casa, in via Ticino. I due corpi erano entrambi riversi su un divano: pare che i due stessero attraversando un momento di crisi.