Uccide la compagna e si suicida, aveva scritto a un'amica su Fb: «L'ammazzerò»

L'uomo di 32 anni trovato impiccato oggi nel parco pubblico di Arzano, aveva annunciato con un messaggio su Facebook ad un'amica di voler uccidere la quarantaseienne, con la quale aveva un rapporto da tempo, trovata senza vita in campagna. I due erano residenti a Brandico, paese a pochi chilometri di distanza dal luogo dove si è consumato l' omicidio-suicidio. A far scattare l'allarme è stato un ingegnere che doveva effettuare un sopralluogo al parco pubblico e ha trovato il cadavere dell'uomo, mentre alcuni residenti nelle cascine di Azzano avevano avvertito i carabinieri della presenza di un'auto con tracce di sangue.

Due cadaveri sono stati ritrovati in tempi diversi questa mattina ad Azzano Mella, nel Bresciano. Si tratta di un uomo di origine marocchina, trovato impiccato in un parco pubblico, e di una donna italiana, 46 anni, abbandonata senza vita nelle campagne dello stesso paese della Bassa. I due avevano una relazione e la prima ipotesi degli inquirenti è quella di omicidio - suicidio.