Omicidio a Roma, nella Capitale un esercito di sbandati con la pistola in tasca

di Michela Allegri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Nella Roma criminale e sbandata, non sono solo i regolamenti di conti che finiscono nel sangue, ma succede anche per scippi e semplici risse da discoteca. Procurarsi una pistola è sempre più facile: si trovano arsenali in vendita nel mercato nero e nel dark web, dove per comprare un fucile o una mitraglietta bastano un click, una carta prepagata, o una transazione in moneta virtuale. Poi ci sono le pistole in leasing, noleggiate giusto il tempo di mettere a segno un colpo e poi restituite, pagate a ore. Luca Sacchi,...