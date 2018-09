Non fu suicidio, ma omicidio preceduto da stupro. Una donna pescarese di 33 anni fu trovata morta sotto il tunnel della stazione ferroviaria di Pescara la notte del 30 agosto 2017: in un primo tempo, considerato che soffriva di problemi psichici, si pensò al suicidio ma dopo un anno è emerso che fu stuprata e uccisa.





La svolta arrivata dopo un anno, secondo quanto riporta Il Centro, ha portato la procura della Repubblica di Pescara a indagare per omicidio, violenza sessuale e abbandono di persone incapaci due romeni, individuati come i responsabili dell'accaduto.

