Omicidio Neri, al setaccio tutto il patrimonio di famiglia

Non solo le tre auto, di Alessandro Neri e dei familiari, ma Carabinieri e Finanza stanno setacciando tutto il patrimonio di famiglia per trovare un movente del delitto del ragazzo di Pescara. Gli investigatori, infatti, sono sempre più convinti che il motivo dell'omicidio e il suo esecutore non vadano cercati troppo lontano.Intanto i carabinieri del Ris sono al lavoro sulla Fiat 500 rossa di Alessandro Neri, ucciso con due colpi di pistola di piccolo calibro esplosi a distanza ravvicinata, di cui quello fatale alla testa. Per tutta la giornata, i Ris hanno analizzato in lungo e largo la vettura cercando tracce e impronte o comunque elementi utili che possano portare a scoprire chi ha freddato il ragazzo. L'auto era stata ritrovata, mercoledì mattina, parcheggiata in via Mazzini, nelle vicinanze della pizzeria Maruzzella. Sin dal primo momento, il titolare dell'attività aveva riferito che quella macchina lì il giorno precedente non c'era. Poi sono state sequestrate le altre due auto della famiglia.