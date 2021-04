Napoli, uomo ucciso a coltellate a San Giovanni a Teduccio: ipotesi regolamento di conti

Orrore nella periferia orientale di Napoli : a San Giovanni a Teduccio un uomo è stato accoltellato ed ucciso . L'omicidio è avvenuto in via Stefano Barbato, poco prima delle 6 di questo pomeriggio. Sul posto si sono recati gli agenti del commissariato di polizia di San Giovanni-Barra.

Al momento non si conosce l'identità della vittima e sono in corso indagini per capire la dinamica dell'omicidio. Secondo quanto è trapelato sembra che alla base dell'omicidio ci sia un regolamento di conti interno alla comunità rumena presente in città. Gli agenti avrebbero anche fermato il presunto assassino.

Stando ad una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata ferita con un fendente al petto che ha lesionato gli organi vitali interni. I soccorsi sono stati inutili.