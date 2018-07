Omicidio Loris, il padre: «La conferma della condanna di Veronica non mi ridarà mio figlio»

Catania - «La conferma della condanna di Veronica non mi ridarà mio figlio. Ma Loris un minimo di giustizia doveva averla. Mio figlio rimane sempre nel mio cuore. Ho ricucito i rapporti con mio padre. E la reazione di Veronica Panarello in aula è l'ennesimo show che fa davanti ai giornalisti e alle telecamere».Lo ha detto Davide Stival, ex marito di Veronica Panarello, papà di Loris, dopo la conferma della condanna a 30 anni a carico della donna, accusata dell'omicidio del figlio. In aula la donna dopo la sentenza aveva urlato contro il suocero, promettendogli che una volta fuori dal carcere l'avrebbe ammazzato.