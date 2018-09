Donna trovata morta in casa a Roma, il marito minaccia il suicidio

Roma. Una donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di uccidersi con un coltello da cucina. I militari sono intervenuti sul posto dopo essere stati chiamati dallo stesso uomo che è stato bloccato.



L'allarme è scattato poco prima delle 19 quando l'uomo, un 64enne, ha chiamato il numero di emergenza 112. Sfondata la porta dell'appartamento, i carabinieri della compagnia piazza Dante lo hanno trovato sul letto che minacciava il suicidio con un coltello puntato alla gola e accanto c'era il corpo della moglie. L'uomo è stato disarmato e rassicurato. Da chiarire le cause della morte della moglie di 66 anni. Si attende una prima ispezione del corpo da parte del medico legale. Orrore in tarda serata nel quartiere di San Giovanni a. Una donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di uccidersi con un coltello da cucina. I militari sono intervenuti sul posto dopo essere stati chiamati dallo stesso uomo che è stato bloccato.LEGGI ANCHE

«Ho ucciso mia moglie e adesso farò mi ammazzerò». Questo ha detto l'uomo al 112. La donna non presenta segni di lesioni, si attende l'arrivo del medico legale per chiarire il modo in cui è morta la donna. Alla base del gesto dovrebbe esserci la malattia della moglie, l'uomo forse era stanco di vederla soffrire.