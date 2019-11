Serena Mollicone, l'Arma dei Carabinieri si costituirà parte civile al processo

di Vincenzo Caramadre

L'arma dei Carabinieri parte civile al processo per l'omicidio di Serena Mollicone. È quanto emerso nelle ultime ore, a una settimana dall'avvio dell'udienza preliminare nei confronti dei cinque indagati per la morte della 18enne di Arce. A lanciare l'appello dalle colonne del Messaggero, l' estate scorsa, era stato papà Guglielmo Mollicone.L'udienza è stata fissata per il 13 novembre prossimo.