Un delitto che aveva sconvolto non solo la Capitale, ma tutta l'Italia. A 16 anni, Desirée Mariottini, di Cisterna di Latina, era stata abusata da un branco di pusher e poi lasciata morire di overdose, senza che nessuno chiamasse per tempo i soccorsi. Si era spenta in uno stabile abbandonato e degradato nel quartiere romano di San Lorenzo, in via dei Lucani. Ieri, per i quattro stranieri finiti sotto processo per omicidio volontario e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati