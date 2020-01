Uccise il compagno con una coltellata al cuore: assolta, l'ha fatto per difendersi

Ha ucciso il compagno con una coltellata al cuore, assolta dal gup «perché il fatto non costruisce reato». Per il giudice la donna ha reagito per legittima difesa. Il 2 settembre 2018 a Nichelino in provincia di Torino Silvia Rossetto aveva ucciso il convivente Giuseppe Arcon, 65 anni, con una coltellata dritta nel cuore. E subito dopo aveva chiamato la madre e confessato di averlo fatto per difendersi da un’aggressione. La donna, 49 anni, è stata assolta dal gup Stefano Vitelli . Per il giudice la donna ha ucciso per legittima difesa.

Il magistrato Enzo Bucarelli aveva chiesto una condanna 9 anni e sei mesi per via del rito scelto e per la perizia che aveva evidenziato un vizio parziale di mente. La donna, detenuta ancora fino ad oggi e difesa dal legale Sergio Bersano, era stata ritenuta capace di reiterare il reato.

