Un uomo è stato fermato dalla polizia con l'accusa di essere l'assassino della donna uccisa sabato a Cassino (Frosinone) in via Pascoli. La svolta intorno alle una di oggi, 29 maggio, al termine di un lungo lavoro iniziato nel tardo pomeriggio da personale della squadra mobile e del commissariato di Cassino.

Gli agentu si sono recati in via San Lorenzo, in una zona di campagna poco distante dalla caserma militare dell’80° "Rav Roma" dove hanno individuato il presunto omicida. Secondo le primissime informazioni che trapelano, alcuni vicini di casa hanno raccontato agli agenti di aver notato strani movimenti nella notte tra sabato e domenica nei pressi dell'abitazione dell'uomo. Gli uomini coordinati dal dottor Flavio Genovesi, capo della Squadra Mobile di Frosinone, hanno passato al setaccio i campi adiacenti alla ricerca dell’arma del delitto ed altri elementi utili per completare il puzzle delle delicate indagini. L’uomo, da quanto si apprende, è titolare di un’azienda agricola: gli agenti sarebbero alla ricerca anche di un suo operaio, che al momento non è stato ancora individuato, e che, probabilmente, potrebbe essere il complice dell’omicida.

La 34enne, giunta a Cassino da Vercelli da circa un mese, lascia tre figli piccoli che vivevano a Genova con la mamma, l’ultima persona che Y.P.S. ha sentito sabato mattina prima del terribile accoltellamento. La mamma della giovane dovrebbe giungere a Cassino proprio oggi quando nel pomeriggio si svolgerà l’autopsia sul corpo della figlia: l'esame sarà utile anche per risalire all’ora esatta dell’accoltellamento. Il corpo senza vita della donna, lo ricordiamo, è stato trovato da un suo vicino di casa che vedendo la porta accostata si è insospettito e, dopo aver bussato, si è trovato dinanzi ad una pozza di sangue: “Sembrava la scena di un film horror” ha raccontato dopo aver avvisato gli agenti. La polizia da quel momento hanno dato il via alle indagini che, in meno di 48 ore, sembrano essere ad un punto di svolta importante.