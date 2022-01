Olbia, trasportava 12 kg di cocaina nel camion di pesce: arrestato 55enne

I cani antidroga l'hanno fiutata nonostante fosse nascosta all'interno di un camino frigo carico di pesce. Così la Guardia di Finanza ha individuato 12 kg di cocaina, nascosti all'interno di un trolley nella motrice di un camion appena sbarcato al porto di Olbia. In manette è finito un uomo 55enne incensurato, residente a Decimomannu, nei pressi di Cagliari e dipendente di una ditta di trasporti ignara del suo «secondo lavoro».

Il mezzo pesante aveva attirato l'attenzione dei militari, perchè aveva tentato inutilmente di defilarsi davanti ai controlli dei finanzieri che stavano controllando il traffico merci proveniente da Livorno. La droga, di qualità purissima, era divisa in panetti da un kg e contraddistinta dal logo della bandiera nipponica. Una volta tagliata ed immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre due milioni di euro.

Nella perquisizione trovati 50mila euro nascosti in una botola

Durante la perquisizione nel domicilio dell'uomo che viveva a casa della compagna - anche lei ignara dei traffici del 55enne - i militari hanno rinvenuto circa 50mila euro in contanti nascosti all'interno di una botola.

L'uomo è stato condotto nel carcere di Sassari e deve rispondere dell'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. In corso le indagini per cercare eventuali complici del traffico di stupefacenti, che fornivano la cocaina nella penisola e la ritiravano in Sardegna.