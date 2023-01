Brescia, Raffaella Ragnoli accoltella il marito alla gola e lo uccide: il delitto davanti al figlio 15enne

Notte di sangue in provincia di Brescia per un omicidio in famiglia: è accaduto a Nuvolento dove nella serata di ieri un uomo di 59 anni è stato ucciso in casa dalla moglie durante un litigio. La vittima è Romano Fagoni, di mestiere operaio, ed è stato raggiunto da alcune coltellate alla gola dalla moglie Raffaella Ragnoli, di tre anni più giovane, che nella notte è stata arrestata su disposizione del pubblico ministero di turno. Alla lite ha assistito il figlio quindicenne che ha chiamato i soccorsi.

Un fendente ha lambito la carotide senza lasciare scampo all’uomo. Inutili i soccorsi. Dai primi accertamenti sembrano non esserci denunce pregresse da parte della donna per maltrattamenti in famiglia anche se Raffaella, sentita in nottata dal pubblico ministero di turno Mastropietro, avrebbe ammesso che il clima in famiglia era pessimo, con continui litigi.