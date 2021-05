Nunzia De Girolamo, svaligiata la villa a Benevento: portati via soldi, gioielli e due pistole

Svaligiata nella notte la villa della famiglia di Nunzia De Girolamo a San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento. L'abitazione, in cui vivono i genitori dell'ex ministro, era vuota al momento della rapina. I proprietari si sono accorti del furto al loro rientro e hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Non è chiaro a quanto ammonti la refurtiva, ma pare che i ladri siano riusciti a portare via denaro, gioielli e due pistole regolarmente detenute. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, i ladri sarebbero entrati in casa De Girolamo attraverso una finestra al piano terra, che i carabinieri durante il sopralluogo hanno trovato forzata.

