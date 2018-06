L'ultimo saluto a Noemi, morta per colpa delle buche: «Ciao piccola anima»

L'ultimo saluto a Noemi Carrozza, la campionessa di nuoto sincronizzato di 20 anni morta a Roma per colpa delle buche. Le note di Ermal Metal, fiori e maxischermi che ricordavano la grazia delle sue esibizioni. Questo il saluto di amici, parenti e compagne di squadra a Noemi Carrozza, la campionessa di nuoto sincronizzato morta dopo un incidente con al sua moto a Roma.

La camera ardente si è svolta al Polo natatorio di Ostia, dove la campionessa è nata e cresciuta sportivamente. Alla fine della cerimonia compagne di squadra e amici hanno intonato «Piccola Anima» di Ermal Meta. Accanto al feretro una grande foto che ritrae Noemi durante una delle sue gare. POi il funerale nella parrocchia di Santa Monica, sempre sul litorale romano.

Un post condiviso da Noemi Carrozza (@noemicarrozza) in data: Giu 3, 2018 at 11:26 PDT

Martedì prossimo, 26 giugno, l'istituto tecnico Faraday di Ostia ricorderà la sua ex allieva con una cerimonia pubblica alla quale è attesa grande partecipazione. Studenti e insegnanti lanceranno in cielo 200 palloncini contenente ognuno un messaggio dedicato a Noemi. «Ciao sorellina mia - scrive il fratello Marco su Facebook -, avevamo ancora così tante cose da dirci, spero che mi guarderai da lassù, e che ascolterai ancora il tuo fratellone. Non sai quanto ti voglio bene».