​Nicoletta Indelicato uccisa per soldi: «La usavano come bancomat»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, la ragazza uccisa a Marsala qualche giorno fa - e per il cui omicidio sono stati fermati l’amica Margareta Buffa e il 34enne Carmelo Bonetta - non sarebbe stata ammazzata per amore o per gelosia, ma per. È la rivelazione di un giovane, pare un amico di Nicoletta, che è stato intervistato ieri dagli inviati di Pomeriggio Cinque, la trasmissione di Barbara D’Urso su Canale 5 in onda tutti i pomeriggio.Secondo il presunto testimone Nicoletta sarebbe stata «usata come un bancomat» da Margareta e Carmelo: la ragazza, secondo il giovane, avrebbe, finendo nei guai, fino al tragico delitto. Nicoletta è stata prima uccisa,, poi il suo corpo è stato dato alle fiamme.A queste richieste di soldi, secondo il ragazzo, di nome Vincenzo, «aveva detto sempre di sì: appena ha detto di no, è accaduto il peggio». «Margareta chiedeva soldi anche a me, io rispondevo che non sono una banca», ha aggiunto, ribadendo anche lui, come fatto già dalla ragazza in carcere, che «Carmelo non era affatto il suo fidanzato».