Niccolò Bettarini, non fu rissa. Il pg: coltellate, calci e pugni per uccidere il figlio di Simona Ventura

Per il resto ha proposto la conferma dei 5 anni e 6 mesi per Alessandro Ferzoco e dei 5 anni per Andi Arapi. Il pg ha affermato che «le coltellate penetranti inferte in prossimità degli organi vitali» a Bettarini jr aggredito in un luogo «scarsamente illuminato» e «da un gruppo indeterminato di persone di cui ne sono state individuate solo 4 e delle quali uno armato configura il tentato omicidio» e non rissa.Prima del pg, che ha chiesto ai giudici di rigettare i motivi d'appello delle difese e la tesi secondo cui gli imputati sarebbero stati provocati dal figlio di Simona Ventura, Caddeo ha reso dichiarazioni spontanee. «Mi spiace per quel che è successo - ha affermato in aula - Non era mia intenzione, ma era solo per reagire a una provocazione». A questo proposito il sostituto procuratore generale ha fatto notare: «Anche se dessimo per scontato che Bettarini ha dato per primo un pugno, questo giustifica nove coltellate date per uccidere?». E poi, ha ricostruito il pg, che ha condiviso la sentenza di primo grado, «tutti hanno visto il coltello e tutti hanno continuato a pestare Bettarini».