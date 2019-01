Niccolò Bettarini accoltellato: quattro giovani condannati dai 5 ai 9 anni «Giustizia è fatta»

I quattro giovani imputati per l'aggressione a coltellate, calci e pugni ai danni di Niccolò Bettarini, figlio dell'ex calciatore Stefano e della conduttrice tv Simona Ventura, dello scorso primo luglio davanti alla discoteca 'Old Fashion' di Milano, sono stati condannati a pene comprese tra i 5 e i 9 anni di carcere Lo ha deciso il gup del capoluogo lombardo Guido Salvini nel processo con rito abbreviato. Il pm Elio Ramondini aveva chiesto per tutti 10 anni di carcere.



«È finito un incubo. Giustizia è stata fatta». Sono le parole di Niccolò Bettarini subito dopo la sentenza con cui il gup Guido Salvini ha condannato in abbreviato i 4 giovani che lo hanno accoltellato l'1 luglio scorso fuori dall'Old Fashion, locale notturno milanese. Il figlio di Simona Ventura, che ha parlato di sentenza equilibrata, ha ribadito di voler rinunciare al risarcimento chiesto e pure alla provvisionale di 200 mila. «Non mi interessano i soldi ma solo che giustizia sia stata fatta».

Interpellato dai cronisti al termine dell'ultima udienza prima di quella della sentenza Niccolò Bettarini aveva detto: «Di quella notte ho sicuramente ricordi negativi però mi ha fatto capire anche tante cose. Anche se l'ho pagata abbastanza gravemente devo dire che la mia vita è anche cambiata in meglio». A chi gli chiede come si senta, il figlio 20enne dell'ex calciatore e Simona Ventura ha risposto: «Sto bene, sto bene. Sono comunque nel momento in cui dico abbiamo fatto 30, facciamo 31. Non è sicuramente il momento in cui bisogna cedere ma continuare - ha concluso - non tanto perchè questa cosa sia grave perchè è successa a me, ma perchè sia successa in generale».

