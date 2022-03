Tragedia a Nettuno, dove un padre e il figlio di 16 anni sono stati feriti in una sparatoria avvenuta in un villino di via Greccio, una delle strade che costeggia via Nettuno-Velletri, nella zona del cimitero. I due sono stati raggiunti dai colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone attualmente ricercati. Il ragazzo, 16 anni, è stato colpito alla testa e al torace ed è stato trasferito in elicottero al Gemelli. Sull'agguato indaga la polizia di Anzio e la Squadra Mobile. L'agguato è avvenuto questa mattina poco dopo le 12. L'uomo un 46enne pugliese agli arresti domiciliari per estorsione era in casa con il figlio quando due uomini (forse vestiti da poliziotti) si sono presentati di fronte alla porta hanno bussato, il ragazzo pare abbia aperto la porta ed è stato così colpito.