Un diverbio iniziato su Facebook, un appuntamento nel parcheggio di un Autogrill, una lite furibonda, forse un regolamento di conti per motivi personali. Poi, uno sparo, in pieno giorno, nella piazzola davanti al distributore di benzina. Protagonisti del copione in stile Far West, andato in scena a Nettuno, alle porte della Capitale, un commerciante e un giovane poliziotto della Squadra mobile di Roma. Sul caso indagano la procura di Velletri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati