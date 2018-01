Bimbo di 11 mesi in ospedale, Tribunale autorizza medici a staccare la spina contro volontà genitori

L'Alta Corte del Regno Unito ha dato il via libera al King's College Hospital di Londra a staccare, contro il volere dei genitori, la spina al piccolo Isaiah, 11 mesi. Isaiah ha subito un grave danno cerebrale alla nascita e sopravvive grazie ai macchinari per la ventilazione artificiale. Secondo i medici non risponde alle stimolazioni e il giudice concorda che non sia «nel suo miglior interesse» continuare così. I genitori contestano invece il verdetto, in una riedizione della vicenda recente del piccolo Charlie, al quale alla fine fu staccata la spina.

