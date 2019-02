di Simone Pierini

. È successo mercoledì 13 febbraio. Era nato da solamente un giorno e. Nato prematuro di tre settimane,. Poi da un momento all'altro la tragedia. La procura hadopo la denuncia dei genitori. Nessun indagato, per il momento. Il pm ha disposto il sequestro della cartella clinica. Tra le ipotesi al vaglio anche quella che si tratti di una morte bianca, un fenomeno a cui la comunità scientifica non sa dare una spiegazione precisa.«Vogliamo rivolgere le sentite condoglianze ai genitori del neonato deceduto a poche ore dalla nascita presso l'ospedale San Camillo di Roma. La struttura ospedaliera è a completa disposizione della Magistratura per le verifiche dell'accaduto e ci auguriamo che al più presto si faccia piena chiarezza». Così, in una nota, l'Assessorato alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.e non presentava alcuna problematica. Anche nelle analisi precedenti al parto il bimbo si mostrava perfettamente sano. Era nato di 2 kg sotto peso e secondo quanto denunciato dai genitori non sarebbe stato trasferito nell'incubatrice. L'autopsia è in programma per lunedì.