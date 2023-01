Trentasei anni, libero professionista originario dell’Abruzzo, il papà del neonato morto al Pertini di Roma è disperato. E anche arrabbiato.



Che è successo a suo figlio?

«L’autopsia ci dirà di cosa è morto. La mia compagna si era appena rincuorata, ma ora che la vicenda è venuta alla luce è a pezzi. Insieme abbiamo letto sul web tanti commenti di altre donne, alcune che hanno partorito sempre al Pertini, che hanno lamentato di essere state lasciate sole coi lori figli appena nati. Tutte stremate dal parto, impossibilitate a prendersi cura come si dovrebbe di un bebè».





Ed è questo che è accaduto alla sua compagna?

«Le si erano rotte le acque alle 4 della notte, ha poi trascorso 17 ore in travaglio prima di partorire. Era sfinita, ma le hanno subito portato il piccolo per l’allattamento e hanno anche preteso che gli cambiasse il pannolino da sola. Ma lei non si reggeva in piedi».



Avete chiesto aiuto?

«Sì, entrambi. Lei stessa aveva implorato più volte il personale del reparto di portare il piccolo al nido per qualche ora per potere riposare un po’. Non ce la faceva più. Ma la risposta era sempre “no, non si può”».



Lei non l’aveva potuta aiutare?

«Si figuri che io ho potuto prendere in braccio mio figlio solo due volte: la prima quando è nato, il 5 gennaio, poi per un’oretta il pomeriggio del 7. Ero l’uomo più felice del mondo in quei tre giorni, toccavo il cielo con un dito, poi è arrivato l’inferno».



Come ha saputo che il bimbo era morto?

«É stata la mia compagna a chiamarmi al telefono: «Corri, corri», gridava. Ma non ho fatto in tempo (piange, ndr), sono arrivato che non c’era più nulla da fare».

Hanno provato a rianimarlo?



«Così ci hanno detto».

La mamma si è accorta che il bimbo stava male?

«No, non l’avevano nemmeno svegliata, ha aperto gli occhi da sola e lo avevano già preso. Non sappiamo bene chi se ne sia accorto. All’1.40 della notte è stato dichiarato il decesso».



Quindi il piccolo è sempre stato con la mamma?

«Sì, è stato accanto a lei ininterrottamente. E lei, anche se giovane, ha 29 anni, era molto stanca. Il bimbo, poi, era particolarmente irrequieto, così ha passato le nottate senza chiudere occhio. Ma mio figlio stava bene, apparentemente era sano a tutti gli effetti. Ora aspettiamo di conoscere il risultato dell’autopsia e abbiamo affidato il caso a un legale. Di fatto, la causa esatta della morte è ancora sconosciuta e tante risposte noi ancora non le abbiamo. Confidiamo nelle indagini».



Come mai avete scelto il Pertini per il parto?

«Lì è nata la mia compagna e lei voleva che anche suo figlio venisse al mondo in quell’ospedale».